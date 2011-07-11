У МОН виключають паралельні списки абітурієнтів

«Електронний вступ 2011», впроваджений Міністерством освіти і науки, молоді та спорту як експеримент, не порушує права вступників, заявляють в МОНмолодьспорт.

Про це повідомляє прес-служба міністерства у відповіді на інформацію, розповсюджену у деяких засобах масової інформації, щодо заяв заступника голови Верховної Ради України Миколи ТОМЕНКА стосовно системи «Електронний вступ 2011».

Відповідно до наказу міністерства від 28 березня.2011 р. N291 «Про запровадження у 2011 році у вищих навчальних закладах експерименту «Електронний вступ 2011», зареєстрованого Міністерством юстиції України 20 квітня поточного року , вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації усіх форм власності та підпорядкування повинні забезпечити участь в експерименті під час проведення вступної кампанії.

Відповідно до зазначеного наказу, електронний вступ в 2011 році проводиться у формі експерименту, мета якого – удосконалення процедури подачі абітурієнтами заяв до вищих навчальних закладів, зменшення черг у приймальних комісіях та зменшення витрат вступників і членів їх сімей на транспорт, зазначають у відомстві.

В експерименті можуть взяти участь абітурієнти, які вступають на денну форму навчання до ВНЗ III-IV рівнів акредитації, незалежно від форми власності. Вступники мають право подавати документи для вступу як в електронному, так і в традиційному (паперовому) вигляді.

В МОНмолодьсопрт відзначають, що абітурієнти, які зареєструвалися у системі «Електронний вступ 2011» мають можливість обрати 5 вищих навчальних закладів за трьома напрямами у кожному вищому навчальному закладі.

Вищий навчальний заклад отримавши електронні заяви або допускає їх до участі у конкурсі, або відхиляє. Про причину відмови вступникові повідомляють за вказаною при реєстрації електронною адресою.

Окрім того, вже впродовж трьох років працює система «Конкурс», до якої обов’язковому порядку вносяться дані про вступників, які беруть участь у конкурсі. Усі дані синхронізуються і вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти.

“Заручниками обставин не стане жоден вищий навчальний заклад чи вступник, оскільки ніяких паралельних списків немає й не може бути”, - запевняють в міністерстві.

“Приймальні комісії ВНЗ, які працюють із «Електронним вступом 2011» станом на сьогодні мають повноцінний доступ до роботи із системою. Питання щодо конвертації внутрішніх баз вищих навчальних закладів є некоректним, оскільки робота із «Електронним вступом 2011» не потребує встановлення додаткового програмного забезпечення. Особливих технічних можливостей для вищих навчальних закладів не потрібно. Усі ВНЗ, які працюють із «Електронним вступом 2011», мають достатнє технічне забезпечення, що дозволяє працювати безперешкодно,” - запевняють в МОН.

Для вищих навчальних закладів відкрито «гарячу телефонну лінію» - (044) 239-86-20. На усі запитання надаються відповіді. Як запевняють в міністерстві, станом на сьогодні, робота із системою є злагодженою. До Єдиної державної бази з питань освіти внесено понад 214 тис. заяв вступників. До ВНЗ подали заяви майже 47 тис. вступників, більше 16,5 тис. з них скористались можливістю подати свої заяви через систему «Електронний вступ 2011».

Як повідомяв УНІАН, 7 липня заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО направив звернення Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ з проханням невідкладно втрутитися в організацію вступної кампанії до вищих навчальних закладів. М.ТОМЕНКО наголосив, що якщо ситуація не буде вирішена, то ВНЗ стануть заручниками фактично паралельних списків абітурієнтів, які існують автономно: абітурієнтів, які зареєструвалися в електронній версії, та абітурієнтів, які зареєструвалися письмово, що спричинить до хаосу та непередбачених результатів.

Він між іншим стверджував, що технічні можливості багатьох ВНЗ є неналежними і внутрішня електронна система ВНЗ не конвертована до системи «Електронний вступ 2011», тому на сьогоднішній день немає технічної можливості ввести до електронного реєстру більшість абітурієнтів, які зареєструвалися письмово.