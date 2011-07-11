Українську молодь запрошують відвідати Лодзинську політехніку

З 14 по 21 липня Корпорація "Українсько-польський центр академічних обмінів" організовує поїздку до Лодзинської Політехніки, під час якої передбачається знайомство з університетом, його навчальною базою і культурна програма, повідомили УНІАН у Корпорації.

Детальніше про умови поїздки можна дізнатися на офіційному сайті “Українсько-польського центру академічних обмінів”.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2011 року Корпорація вже організовувала екскурсії до Польщі, в рамках яких студенти, абітурієнти та їхні батьки мали змогу відвідати Варшаву, Лодзь, Хожув, Катовіце, Ополе і на власні очі побачити та оцінити умови та перспективи навчання в Європі, познайомитись з навчальною програмою, керівництвом і викладачами вищих навчальних закладів, умовами проживання, харчування та інфраструктурою.