МОН: Зменшення обсягу прийому стосується всіх ВНЗ

Об’єктивне зменшення обсягу прийому до вищих навчальних закладів у 2011 році стосується всіх вищих навчальних закладів, заявляють в Міністерстві освіти і науки, молоді і спорту.

В тому числі це стосується й Львівського національного університету імені Івана Франка, пояснюють у відомстві у відповідь на окремі повідомлення в ЗМІ щодо обсягу державного замовлення в цьому навчальному закладі.

“При суттєвому загальному скороченні державного замовлення для МОНмолодьспорту, порівняно з 2010 роком, обсяг державного замовлення Львівському національному університету імені Івана Франка скорочено лише на 15,3 відсотка”, - говориться в заяві міністерства.

Зокрема, збережено обсяги прийому на напрями: туризм, комп’ютерні науки, системний аналіз, інформатика, прикладна математика, прикладна фізика, хімія, біологія, фізика, механіка, математика, екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.

У той же час, для Львівського нацуніверситету збільшено обсяг прийому на напрям мікро - та наноелектроніка, надано державні місця на нові напрями, такі як астрономія та статистика.

Зменшення обсягів прийому головним чином стосується економічних напрямів, де наявне перевиробництво фахівців відносно потреб ринку праці, права та інших, переважно гуманітарних напрямів, запевняють в МОНмололодьспорт.