В «Артеку» завершився XIX Міжнародний дитячий кінофестиваль «Червоні вітрила в Артеку».

Як повідомили УНІАН у прес-службі МДЦ «Артек», на церемонії закриття кінофестивалю були оголошені підсумки рейтингового голосування Великого дитячого журі, до складу якого ввійшли 3200 дітей, присутніх на кінофестивальну зміну в «Артеку».

Звання «Най-най фільм» удостоєний фільм режисера Сергія МАХОВИКОВА «Тиха застава» (Росія), Андрій ЧАДОВ названий «Кращим актором кінофестивалю».

У номінації «Наймудріший фільм» приз фестивалю вручений картині «Венеція» (режисер Ян Якуб КОЛЬСЬКИЙ, Польща). «Найдобрішим фільмом» XIX Міжнародного дитячого кінофестивалю стала кінокартина «Чарівне срібло» (режисери Роар УТАУГ, Катаріна ЛАУНІНГ, Норвегія), а «Найзахоплюючішим фільмом» - «У пошуках Санта Лапуса» (режисер Роберт ВІНС, Канада).

«Кращою дівчинкою-актрисою кінофестивалю» стала Ганна ПАТОКІНА (фільм «Остання гра в ляльки», Росія), «Кращим хлопчиком-актором кінофестивалю» - Адріан ГРЕННЕВІГ СМІТ (фільм «Здоров`як», Норвегія). Номінація «Краща актриса кінофестивалю» цього року не присуджувалася.

На XIX Міжнародному дитячому кінофестивалі встановлено щорічний спеціальний приз імені Ісаака МАГІТОНА, заслуженого діяча мистецтв РФ, заслуженого працівника культури АР Крим, володаря знаку МДЦ «Артек» «За честь і гідність», беззмінного радника Малого дитячого журі кінофестивалю впродовж 17 років. Першим володарем почесної нагороди «За чесне служіння кінематографу, за благородство і відданість професії» стала Наталія ГВОЗДІКОВА, заслужена артистка Росії.

Упродовж фестивального тижня на кіномайданчиках артеківці переглянули більш як 20 конкурсних і позаконкурсних фільмів, створених останніми роками для дітей і юнацтва, побували на 59-ти майстер-класах, 9-ти творчих зустрічах із знаменитими й улюбленими акторами, режисерами, телеведучими, кінокритиками - Василем ЛАНОВИМ, Станіславом ГОВОРУХІНИМ, Раїсою НЕДАШКІВСЬКОЮ, Ольгою СУМСЬКОЮ, Нонною ГРИШАЄВОЮ, Мариною ГОЛУБ, Олександром НОСІКОМ, Сергієм МАХОВИКОМ, Валерією ЛАНСЬКОЮ, Павлом СБОРЩИКОВИМ, Оленою КОНДУЛАЙНЕН, Іваном ЗАМОТАЄВИМ, Сергієм БАТАЛОВИМ, Світланою ПЕРМЯКОВОЮ, Ларисою ШАХВОРОСТОВОЮ, Юрієм ЧЕРНОВИМ, Іриною ЧЕРИЧЕНКО, Наталією ГВОЗДІКОВОЮ, Русланою ПИСАНКОЮ, Віталієм БОРИСЮКОМ.

«Школу радіожурналістики» для артеківців провели кореспонденти Дитячого радіо (Росія).