Херсонські ВНЗ не можуть працювати з електронним вступом

Абітурієнти не мають можливості подати документи до херсонських університетів через мережу Інтернет. Як повідомляє прес-служба Херсонської обласної організації ГМ «ОПОРА», такий висновок зробили місцеві представники мережі з результатів першого тижня спостереження за вступною кампанією 2011 року.

Представники приймальних комісій у формальних та неформальних розмовах із представниками ОПОРИ та журналістами підтверджують, що система електронного вступу справді не здійснює всіх функцій, які на неї покладено.

«Зі свого боку наш університет зробив усе можливе для нормальної роботи системи електронного вступу. Були закуплені спеціальні модеми, забезпечена робота спеціалістів. Але у період із 1-го по 8-ме липня у нашій системі не зареєстровано жодного вступника» - сказав Юрій Кирилов, відповідальний секретар Приймальної комісії Херсонського держаного аграрного університету.

Протягом тижня представники ОПОРИ провели понад сто приватних бесід із херсонськими абітурієнтами. Третина з них (39 осіб) намагалися скористатись системою електронного вступу. Жодному з них не вдалося подати документи до херсонських ВНЗ через мережу Інтернет.

«Я намагалася подати документи до ХДУ та аграрного, але у мене постійно вибивало помилку в реєстрації. Коли я подзвонила до приймальної комісії, мені повідомили, що у них тимчасові проблеми із системою,» - сказала херсонська абітурієнтка Марія Шахова.

Серед проблем, з якими стикаються співробітники приймальних комісій, найголовнішими є неможливість завантажити дані про абітурієнта із центральної системи, систематичні перерви у зв’язку з серверами.

Серед проблем, з якими стикаються абітурієнти: відмова у реєстрації на сайтах системи електронного вступу (osvita.com, vstup.info), навіть за умови коректного заповнення полів; не підтвердження отримання документів від університету; плутанина у надсиланні документів (абітурієнт направляє документи до ХНТУ, а система відправляє їх до КНУ ім. Т. Шевченка).