В автокатастрофі в Бангладеш загинули не менш як 40 школярів

15:14, 11 липня 2011
Освіта
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Діти поверталися додому після спортивних змагань...

В автокатастрофі на південному сході Бангладеш сьогодні загинули не менш як 40 школярів.

Як повідомляє радіо «Свобода», у кузові вантажного автомобіля перебувало близько 60 дітей віком від 8 до 12 років. За свідченнями очевидців, діти, які поверталися додому після спортивних змагань, співали і танцювали, коли вантажівка зірвалася з розмитої грунтової дороги і впала у канал.

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