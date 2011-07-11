Студентський захист: ВНЗ не мають права відмовляти у видачі диплому

Вищі навчальні заклади не мають права відмовляти випускникам у видачі диплому або затримувати його видачу, позбавляючи можливості продовжити навчання в магістратурі в іншому ВНЗ. Про повідомив УНІАН координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій Черних, коментуючи інформацію ЗМІ про те, що деякі виші відмовляють видавати своїм випускникам, які навчалися за державним замовленням, дипломи про вищу освіту, мотивуючи це відсутністю довідок про місце працевлаштування.

«Такі дії керівництва вищих навчальних закладів є незаконними. Відповідно до статті 43 Конституції України, кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Використання примусової праці заборонено», – підкреслює А. Черних.

Він також зазначає, що Конвенція Міжнародної організації праці N 29 «Про примусову чи обов’язкову працю», що набула чинності для України 10 серпня 1956 року, зобов’язує держави не допускати примусової праці. А згідно зі статтею 1 Міжнародної Конвенції "Про скасування примусової праці" N 105, що ратифікована Законом України від 05.10.2000 N 2021-ІІІ, держава зобов’язується скасувати обов’язкову працю і не вдаватися до будь-якої її форми як метод мобілізації і використання робочої сили для потреб економічного розвитку.

«З’являється інформація про те, що вузи відмовляють студентам-бакалаврам у видачі дипломів. Що є також неприпустимо, адже кожна молода людина вправі самостійно вирішувати, в якому ВНЗ вона хоче продовжувати навчання», – зазначив А. Черних..

У “Студентському захисті” нагадують, що студенти можуть цілодобово дзвонити за номером (067) 656 99 41 та повідомляти про такі порушення або направляти відповідну інформацію на електронну адресу: studzahust@gmail.com