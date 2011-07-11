Перший урок-2011 присвятять Дню Незалежності

Перший урок 2011/2012 навчального року у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах рекомендується присвятити відзначенню Дня Незалежності України. Відповідні методичні рекомендації Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України надіслало МОНмолодьспорту Автономної республіки Крим, управлінню освіти і науки обласної Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, повідомляється на офіційному сайті Міносвіти.

Головна мета Першого уроку: ознайомити учнів з основними державотворчими подіями становлення незалежної України, основними засадами демократичного та суспільного ладу України, її досягнень за останні роки; закріпити знання про державну символіку (Герб, Прапор, Гімн, Основний Закон України - Конституцію), про такі поняття та категорії, як народ, нація, етнос, держава, громадянин, громадянські права та обов`язки; зміцнення громадянських якостей учнів; сприяти формуванню ціннісного ставлення до держави, суспільства, мови, сім`ї, самого себе, почуття особистої відповідальності за долю своєї держави та українського народу.