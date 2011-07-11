З оздоровчого табору до лікарні потрапила 21 дитина
09:38, 11 липня 2011Освіта
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Інцидент на Чернігівщині
Вчора о 18.30 з оздоровчого табору Чернігівського обласного спортивно-фізкультурного товариства „Колос”, розташованого у с. Бігач Менського району, до інфекційного відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні з ознаками харчового отруєння було госпіталізовано 21 дитину віком від 8 до 15 років.
Всього в таборі відпочивають 73 дитини, повідомляє прес-служба МНС.
Станом на 7.00 сьогоднішнього дня госпіталізовані перебувають у задовільному стані. Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних а протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.
Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС у Чернігівській області.
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