З оздоровчого табору до лікарні потрапила 21 дитина

Вчора о 18.30 з оздоровчого табору Чернігівського обласного спортивно-фізкультурного товариства „Колос”, розташованого у с. Бігач Менського району, до інфекційного відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні з ознаками харчового отруєння було госпіталізовано 21 дитину віком від 8 до 15 років.

Всього в таборі відпочивають 73 дитини, повідомляє прес-служба МНС.

Станом на 7.00 сьогоднішнього дня госпіталізовані перебувають у задовільному стані. Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних а протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС у Чернігівській області.