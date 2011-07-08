Кожна третя дитина у Британії ніколи не лазила по деревах

Сучасні діти надають перевагу комп`ютеру і телевізору - такі невтішні результати дало опитування, проведене серед хлопців та дівчаток 6-15 років та їхніх батьків організацією Play England та компанією Savlon, пише The Daily Mail.

"Гратися надворі, бруднитися, лазити по деревах та плести віночки - це прості радощі, які проходять повз багатьох сьогоднішніх дітей", - констатує її керівник Play England, колишня вчителька Кетрін Пріск.

Кожна десята дитина не вміє їздити на велосипеді, половина з опитаних іще жодного разу не скотилися з пагорба, а третина й гадки не має, як грати в класики чи будувати халабуду.

60% юних респондентів сказали, що охочіше пограють у комп`ютерні ігри чи подивляться телевізор, ніж підуть гратися надвір.

Сім із десяти опитаних татусів і матусь зізналися, що рідко бувають із дітьми на свіжому повітрі, бо надто зайняті, а до парку далеко. Один із семи батьків сказав, що гратися в активні ігри не дозволяє погана фізична форма, а 8% було б просто ніяково.

"Діти зазвичай активніші фізично, коли граються надворі, вони більше грають з іншими дітьми. Це є незамінним для їхнього емоційного та психічного здоров`я, благополуччя та щастя, а також важливо для майбутнього розвитку, будування життєдіяльності та соціальних навичок", - говорить Пріск.

Українська правда. Життя