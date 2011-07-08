ЛНУ ім. Франка суттєво урізали держзамовлення

Одному з найстаріших вишів країни - 350-річному Львівському національному університету Франка - суттєво "обрізали" державне замовлення на підготовку фахівців по всіх "стратегічних" спеціальностях - через це на деяких факультетах доведеться звільнити половину викладачів. Про це пише Бюро журналістських розслідувань "Свідомо".

Скорочення торкнулося не лише економічних і правових спеціальностей, про що заявляв міністр освіти Дмитро Табачник у грудні минулого року, а й тих, котрі Міносвіти обіцяло не скорочувати, а додавати - хімія, біологія, геологія, географія, комп’ютерні науки. Так, на 36% "зрізали" бюджетні місця факультету природничих наук, на третину - комп’ютерні науки і історію, на 50% зменшили замовлення на культурологів і книгознавців, журналістів і політологів.

У МОНМС взагалі прибрали держзамовлення на підготовку хореографів, для котрих викладав Олег Петрик - заслужений артист України і соліст балету Львівського національного академічного театру опери та балету.

Майже на половину обрізали один із найпотужніших факультетів правознавства, який представляє одну з чотирьох юридичних шкіл країни, і більше як на половину "різанули" економістів, причім на 100% зрізали маркетологів та бакалаврів з економіки підприємства.

Загалом бюджетних місць у виші поменшало на 20,5% для денного навчання і на 55% для заочного, при обіцяних МОНМС 10–15%.

В університеті очікують, що, враховуючи цю ситуацію, доведеться звільнити половину викладачів юридичного, економічного факультетів, факультету політології та факультету мистецтв. Закриватимуться цілі кафедри.

"Свідомо" порівняло таке скорочення з іншим вищим навчальним закладом. Зробити це досі неможливо - Міносвіти не оприлюднило цифри державного замовлення для кожного окремого університету.

Лише одиниці вишів "вибили" ці цифри з адміністрації МОНМС та опублікували їх. Тому порівнювали з грандовим університетом Шевченка, де приблизно такий же набір спеціальностей. Тут держзамовлення на підготовку бакалаврів "впало" на 17,9% - з 2515 до 2065 місць. При цьому правознавців тут замовили приблизно на 18% менше, ніж торік , факультет природничих наук "обрізали" на 16,7%, історію на чверть, економіку на 10%. Тобто всі стратегічні напрями, на котрі досі найбільший попит абітурієнтів, а отже і прибутки від цього теж більші, в столичному виші постраждали менше, ніж у львівському, але так само були "обрізані" хіміки, біологи, географи і геологи, чого МОНМС обіцяло не робити.

За яким принципом розподілялися бюджетні місця в університетах і чому міністр освіти Дмитро Табачник, попри обіцянки не чіпати природничі, математичні і комп’ютерні напрями, скоротив їх - невідомо. Жодних критеріїв поділу Міністерство освіти не має.