Від Інтернет-залежності створили пігулки

Для реабілітації Інтернет-залежних корейські медики використовують як психологічні, так і медикаментозні методики.

В даний час не розроблено єдиної методики лікування і фахівцям доводиться комбінувати три способи впливу - лікарський, нелікарський і реабілітаційний. "Ніщо не є більш ефективним засобом у поверненні функціональності мозку, ніж деякі препарати", - зазначив лікар Лі Чже Вон.

Як розповів керівник першої в Південній Кореї спеціалізованої клініки для Інтернет-залежних Лі Чже Вон, обстеження показують суттєві зміни в мозку його пацієнтів.

Крім того, корейські медики використовують процедуру транскраніальної магнітної стимуляції, зазвичай рекомендовану пацієнтам з синдромом дефіциту уваги і гіперактивністі. На думку Лі Чже, ці недуги мають певну схожість з Інтернет-залежністю.

Звернути увагу на проблеми, викликані взаємодією людини і комп`ютера, лікарів змусила перша смерть від Інтернет-залежності, зареєстрована в Південній Кореї в 2002 році.

"Багато колег вважають, що ми стали першою країною, яка потрапила під удар, - сказав Лі. - Світ дивиться на наш досвід".

За інформацією Asia One, 12,4% підлітків і 5,8% дорослого населення Південної Кореї вважаються інтернет-залежними.

ТСН