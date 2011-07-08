Індексацію стипендій звільнять від оподаткування?

Студенти України зможуть отримувати від 25 до 75 грн. додатково до стипендій, пише Освітній портал. 7 липня 2011 Верховна Рада прийняла поправку до ст.165.1.26 Податкового кодексу України, що звільняє індексацію стипендій від оподаткування. Автор цієї поправки - президент Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, народний депутат України Віталій КУРИЛО.

Ст. 165 ПКУ "Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу" з поправкою В.КУРИЛО вказує і індексацію стипендій, як дохід, який не буде обкладатися податком.

Нагадаємо, що з набуттям чинності нової редакції Податкового кодексу Україні із стипендій українських студентів щомісяця віднімалося від 25грн. Найбільше поправка порадує студентів, які відносяться до пільгової категорії, а саме: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. До їх стипендій додасться до 75 грн. Фахівці стверджують, що поправка В.КУРИЛА, виправляє правову колізію, яка існувала в ПКУ.

"Ця поправка була необхідна, тому що в українських ВНЗ стикалися з проблемою при нарахуванні стипендій студентам через існуючі протиріччя у ряді статей Податкового кодексу", - підкреслює В.КУРИЛО.

Зміни в ПКУ набудуть чинності після підпису Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.