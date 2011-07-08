МОН та ЮНІСЕФ обговорили проблеми дітей з девіантною поведінкою

4-5 червня у Харкові в рамках спільної співпраці Міністерства освіти і науки, молоді та спорту та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) відбулася робоча зустріч представників департаменту загальної середньої та дошкільної освіти з Представництвом ЮНІСЕФ.

Як інформує МОНмолодьспорт, за результатами робочої зустрічі буде розроблено проект програми спільної взаємодії відомтсва та Дитячого фонду, зокрема, у напрямку питань роботи з дітьми з девіантною та деліквентною поведінкою.

Важливість вивчення питань функціонування навчальних закладів для дітей з девіантною поведінкою та дітей, які перебувають у конфлікті з законом, відзначила під час зустрічі представник Регіонального офісу ЮНІСЕФ у країнах Центральної і Східної Європи та СНД Анна ГРАНДЖАН. Зокрема, це стосується питань, пов’язаних з фінансуванням цих закладів та фінансування утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою.

Також було приділено увагу необхідності розроблення програми щодо проведення спеціальних досліджень щодо створення умов для ресоціалізації зазначеної категорії дітей.