МОН та ЮНІСЕФ обговорили проблеми дітей з девіантною поведінкою

15:32, 08 липня 2011
Освіта
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Намітили плани співпраці

4-5 червня  у Харкові в рамках спільної співпраці Міністерства освіти і науки, молоді та спорту та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)  відбулася робоча  зустріч представників департаменту загальної середньої та дошкільної освіти з Представництвом ЮНІСЕФ.

Як інформує МОНмолодьспорт, за результатами робочої зустрічі буде розроблено проект програми спільної взаємодії відомтсва та Дитячого фонду, зокрема, у напрямку питань роботи з дітьми з девіантною та деліквентною поведінкою.

Важливість вивчення питань функціонування навчальних закладів для дітей з девіантною поведінкою та дітей, які перебувають у конфлікті з законом, відзначила під час зустрічі представник Регіонального офісу ЮНІСЕФ у країнах Центральної і Східної Європи та СНД  Анна  ГРАНДЖАН. Зокрема, це стосується питань, пов’язаних з фінансуванням цих закладів та фінансування утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою.

Також було приділено увагу необхідності  розроблення  програми щодо проведення спеціальних досліджень щодо створення умов для ресоціалізації зазначеної категорії дітей.

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