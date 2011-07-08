Інформатику в школі вивчатимуть з 2-го класу

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України планує найближчими роками забезпечити комп’ютерами всі українські школи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив директор Департаменту дошкільної та загальної середньої освіти міністерства Олег ЄРЕСЬКО.

«У нашу еру комп’ютерних технологій знайомити учнів з інформатикою в 9-му класі пізно, тому з 1 вересня 2013 року діти вивчатимуть «Сходинки до інформатики» вже з 2-го класу, – сказав О.ЄРЕСЬКО. – Для цього затверджена цільова програма широкомасштабного впровадження в навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій, яка має на меті забезпечити всі школи комп’ютерами та доступом до мережі інтернет».

Наразі, за словами О.ЄРЕСЬКА, половина всієї шкільної комп’ютерної техніки потребує оновлення.

У Міносвіти наголошують, що на підключення шкіл до інтернету необхідні кошти, тому відомство закликає підприємства, які наддають відповідні послуги, допомагати школам.

«Ми закликаємо великі міжнародні та вітчизняні корпорації надавати допомогу нашим школам», – сказав О.ЄРЕСЬКО.