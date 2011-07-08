Вчасно отримають всі підручники лише одинадцятикласники

У Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України обіцяють вчасно й у повному обсязі забезпечити підручниками лише учнів 11-х класів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив директор Департаменту дошкільної та загальної середньої освіти міністерства Олег ЄРЕСЬКО.

«Підручники будуть готові та розвезені по школах вже до Дня Незалежності, – запевнив О. ЄРЕСЬКО. – Міністерство виділило 120 млн. грн. на друк, зберігання та доставку. Буде надруковано 5 млн. книг, серед яких 127 найменувань – підручники різних рівнів та на різних мовах».

Водночас, за словами О.ЄРЕСЬКА, на друк всіх підручників для учнів інших класів коштів не вистачає.

За словами першого заступника директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Святослава СЕРЕБРЯНСЬКОГО, підручники друкуються з квітня і на сьогодні вже видруковано понад третина тиражу, серед яких 10 найменувань: хімія, фізика, екологія та ін.

Доставку підручників у школи обіцяють розпочати з наступного тижня.