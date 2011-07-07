До садочка – за он-лайн реєстрацією

У Львові запроваджують електронну систему реєстрації дітей для влаштування у дошкільний заклад освіти. Вона має забезпечити прозорість процесу, аби уникнути корупції, пише Німецька хвиля.

Проблема з місцями у садках актуальна як у Львові, так і в Україні загалом. Забезпечення дітей місцями в львівських закладах дошкільної освіти становить близько 60% від потреби. Групи вікової категорії 3 роки зазвичай переповнені, або ж батьки чекають півроку, поки їхня дитина отримає місце в омріяному садочку.

Аби зняти всі розмови довкола вільних місць у садочках, вирішити проблему хабарництва, «ручного» розподілу та лобіювання місць, управління освіти впровадить нову систему он-лайн реєстрації дітей, заявив керівник установи Володимир ОГУРА. Електронна система буде максимально захищена, доступу до бази ніхто не матиме.

Батьки можуть зареєструвати свою дитину на основі даних свідоцтва про народження лише один раз у трьох різних дошкільних установах, додав чиновник. Клієнт отримує спеціальний код, і коли надійде черга дитини, батьків сповіщають про зарахування дитини в електронному режимі. «Це продукт наступного покоління, така програма діє у великих містах Європи. З бази можна дізнатися про наявність вільних місць, і наскільки садочок переповнений», – сказав В.ОГУРА.

Однак, експерти не надто вірять у ефективність нової системи. Зокрема, голова Західноукраїнського центру «Жіночі перспективи» Любов МАКСИМОВИЧ зазначила, що ідея загалом не погана, але й висловила побоювання, що «в результаті ми отримаємо лише реальне відображення попиту на садочок, а черги як були, так і залишаться». Проблема у тому, каже Л.МАКСИМОВИЧ, що ця система має працювати цілісно, а цього ніхто не гарантує.

«Хто вноситиме дані про вільні місця? Хто контролюватиме їх вивільнення? Хто нестиме відповідальність за подання чи неподання інформації?», - запитує Л.МАКСИМОВИЧ. Вона сумнівається, що з впровадженням системи ситуація кардинально зміниться. За її словами, батьки й надалі вирішуватимуть питання в «ручному» режимі, особливо коли йтиметься про нагальну потребу віддати дитину до садочка.