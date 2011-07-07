На Буковині на оздоровлення дітей виділили 1,5 млн. грн.

На оздоровлення дітей пільгових категорій у таборах Буковини з обласного бюджету виділено майже 1 млн. 500 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник начальника Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Чернівецької ОДА Ганна ГЛІБКА.

За її словами, з бюджетів усіх рівнів для оздоровлення та відпочинку дітей у Чернівецькій області заплановано виділити 17 млн. 948 тис. грн. На сьогодні з місцевих бюджетів вже фактично профінансовано понад 7 млн. грн. Минулого року цей показник становив понад 5 млн. 550 тис. грн. Практично 100% путівок придбаних за кошти з місцевих бюджетів розподілені між дітьми пільгових категорій.

Г.ГЛІБКА також зазначила, що крім вже використаних коштів, керівництвом області заплановано виділити додатково на оздоровлення дітей пільгових категорій 300 тис. грн. за рахунок перевиконання доходної частини обласного бюджету за перше півріччя. «Це дозволить організувати змістовне дозвілля та оздоровлення ще близько 160-ти дітям Буковини», - сказала вона.

На сьогодні у Чернівецькій області відпочивають та оздоровлюються 67% дітей пільгових категорій.