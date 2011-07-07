КВУ слідкуватиме за проведенням вступної кампанії'2011

Комітет виборців України розпочав проект «Кампанія з громадського спостереження за об’єктивністю та неупередженістю процедур вступу до вищих навчальних закладів у 2011 році» у рамках громадської кампанії «За чесний вступ - 2011!».

Проект було презентовано сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Метою проекту, що здійснюється КВУ у партнерстві із Правничою клінікою НаУКМА і студентською організацією «Осоння» за підтримки Освітньої програми Міжнародного фонду “Відродження”, є спостереження за забезпеченням відкритого і прозорого вступу до вищих навчальних закладів у 2011 році.

КВУ веде довготермінове спостереження за процесом вступу у 32 вишах України.

Як повідомила на прес-конференції керівник проекту Наталія ЛИННИК, цей проект буде також представлено у соціальних мережах як групу «За чесний вступ - 2011!».

Правова допомога абітурієнтам надавитиметься за телефонами: (044) 425-23-01, 425-37-20. Он-лайн допомогу можна буде отримати на сайті «Захисти своє право!» (www.administr-law.org.ua) у розділі «Консультації».

Н.ЛИННИК також оприлюднила оцінки спостерігачів КВУ за вступною кампанією.

За її словами, цьогорічна кампанія відрізнятиметься більш спокійним перебігом у порівнянні з минулим роком, що зумовлено демографічною ситуацією. У 2011 році є критично малою кількість випускників шкіл і вдвічі більше часу триватиме прийом документів. Зовнішнє незалежне оцінювання пройшли близько 250 тисяч випускників. Прогнозується, що до них долучиться певний відсоток випускників шкіл минулих років. Виходячи із кількості ліцензованих місць у вишах, яка дорівнює 700 тисяч, у 2011 році у виші вступлять усі бажаючі мати вищу освіту, і значна кількість вступників матиме шанс вступити на бюджетні місця.

Але ці чинники не можуть бути виправданням для затягування з питанням розподілу місць державного замовлення з боку Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, сказала Н.ЛИННИК.

Вона наголосила, що викликає питання і процедура отримання державного замовлення персонально представниками вишів у Міносвіти.

«Якщо підходити з точки зору доцільності і раціонального використання кадрових і матеріальних ресурсів, ефективніше та економніше було б надсилати державне замовлення на паперових носіях спецзв’язком, це б заощадило час і кошти», - сказала Н.ЛИННИК.

«Гарячими точками вступної кампанії цього року потенційно можуть стати технічні або правові моменти експериментального електронного вступу і традиційні проблеми коригування рейтингових списків. Відносно прогресивним моментом цієї кампанії є додавання певної кількості балів переможцям всеукраїнських олімпіад і всеукраїнських конкурсів Малої академії наук, але важливо бути уважними, особливо при реєстрації через систему електронного вступу. Важливим, у гострій конкурентній боротьбі за абітурієнта серед вишів, є право абітурієнта вступити на бюджет і саме на обрану ним спеціальність. Тому вступникам і їхнім батькам треба знати права і бути уважними у їхньому відстоюванні, не піддаватись на умовляння або шантаж, не залишати оригінали документів в обмін на «гарантований вступ», і не вписувати до вступної заяви бажання навчатися за контрактом, не сплачувати кошти на контракт до 10 серпня, це не є запорукою успішного вступу на обраний фах. Варто скористатися своїм правом і мати шанс поступити на бюджетне місце, якщо сума ваших балів є конкурентною у рейтинговому списку», - сказала Н.ЛИННИК.

У свою чергу, юрист-консультант «гарячої лінії» КВУ Віктор КИЛИМАР вказав на те, що «у перші дні роботи на «гарячу лінію» масово поступають питання щодо ненадходження підтвердження про реєстрацію у системі «електронний вступ», випадки шантажу і спроби стягнення неправомірних внесків до фондів вишів».