Малозабезпечені сім’ї, де є студенти, матимуть право на соцдопомогу

Верховна Рада України ухвалила Закон України „Про внесення змін до статті 4 Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 276 із 354 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом вносяться зміни до статті 4 Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, якими передбачено включення до складу малозабезпеченої сім’ї повнолітніх дітей, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах до досягнення 23 років і не мають власних сімей, незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації.