Австрійські підлітки принесли в бюро знахідок 10 тис. євро

В Австрії двоє підлітків принесли в бюро знахідок близько десяти тисяч євро готівкою. Гроші школярі з Фельдкірха знайшли під час поїздки на екскурсію з класом, повідомляє Reuters.

За словами представника бюро знахідок, співробітники установи були дуже здивовані знахідкою хлопців. "Не щодня нам приносять такі суми", - зазначив співрозмовник агентства. Поки законний власник десяти тисячі євро не з’явився й не заявив права на гроші.

В тому випадку, якщо власник грошей не з`явиться до австрійського бюро знахідок протягом року, школярі, які знайшли євро, зможуть забрати всю суму собі.

Якщо ж власник банкнот з`явиться, він повинен буде детально описати упаковку, в якій лежали гроші, що належали йому, й назвати точну суму втраченого, передає Лента.ру. За таких обставин австрійські школярі отримають як винагороду десять відсотків від перших двох тисяч євро і п`ять відсотків від загальної суми.