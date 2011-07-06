ЗНО з російської мови не скасовуватимуть

В Україні не будуть скасовувати зовнішнє незалежне оцінювання з російської мови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина ЗАЙЦЕВА сьогодні на прес-конференції у Києві.

"Програма ЗНО з російської мови затверджена. Тобто, це свідчить про те, що його ніхто не планує відміняти”, - сказала вона.

Керівник центру підтвердила, що цього року явка зареєстрованих на тестування з російської мови була низькою. “На тест з російської мови з’явилося десь 70% тих, хто заявив та був зареєстрований. Дійсно, це трошки менше, ніж з інших предметів, – там показник коливається від 85 до 75%. Тобто дійсно трошки менше”, - сказала І.ЗАЙЦЕВА.

Водночас, на її думку, проблема полягає в тому, що сертифікати ЗНО з російської мови мало витребувані при вступі в українські виші. “Мені здається, що це недосконалість того, як ми вимагаємо сертифікати при вступі на ту чи іншу спеціальність", - сказала І.ЗАЙЦЕВА.

Вона також повідомила, що керівництво Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України планує переглянути перелік сертифікатів, які вимагаються для вступу на ту чи іншу спеціальність.

"До речі, мені здається, що, враховуючи, що в нашій країні ЗМІ явно двомовні, сертифікат з російської мови було б непогано, коли б пред’являвся людиною, що вступає на спеціальність “журналістика”, - сказала І.ЗАЙЦЕВА.