Міносвіти не зменшувало кількість годин вивчення української мови

Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК заявляє, що міністерство не зменшувало кількість годин вивчення української мови у школах, де діти навчаються мовами національних меншин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Ще один експерт, який ганьбить ім’я свого небесного покровителя, бо апостол Павло ніколи не казав неправди. За вуха витягнули, що нібито зменшено кількість годин на вивчення української мови у школах з вивченням російської, угорської та інших мов національних меншин у першому класі», - зазначив Д.ТАБАЧНИК.

Він пояснив, що згідно з наказом про типові навчальні плани, у першому та другому класах вивчення української мови в школах національних меншин збільшено на 1 годину, а в 3-4 класах – на 2 години.

Д.ТАБАЧНИК зазначив, що експерти упереджено ставляться до роботи Міносвіти і «шукають недоліки». «Якщо не знаходять, то вигадують їх», - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня деякі ЗМІ поширили інформацію, що Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України затвердило Типові навчальні плани для початкової школи, в яких зменшило кількість годин для вивчення державної мови.

Зокрема, згідно з таблицею, яку подає центр, наступного навчального року учні початкової школи вчитимуть державну мову на годину менше - 28, а не 29 годин в тиждень, як було до нового наказу МОН.