Табачник заявляє, що у Києві нема русифікації середньої освіти

Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК заявляє, що відкриття російськомовних класів у київських школах не є русифікацією середньої освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам на брифінгу.

«Це все робиться у межах Конституції та законів України про середню освіту. Батьки мають право обирати мову навчання дитини», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Він нагадав, що коли кілька років тому у київських школах були закриті класи навчання мовами національних меншин, і батьки були поставлені перед фактом, жодних протестів з боку політиків не було.

«Ніякої русифікації не було і не буде. Ми будемо діяти лише в спосіб і в межах, передбачених Конституцією і законодавством», - зазначив Д.ТАБАЧНИК, наголосивши при цьому, що в класах навчання мовами національних меншин обов’язково вивчається українська література.