Клюєв: система «Електронний вступ» повністю легітимна

Система «Електронний вступ» у 2011 році повністю легітимна і працює у нормальному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ, відкриваючи сьогоднішнє засідання Кабінету міністрів України.

За його словами, на 1 липня у системі «Електронний вступ» зареєстровано 12 тис. абітурієнтів.

«Навесні цього року було проведено випробування системи «Електронний вступ» та регіональне навчання приймальних комісій у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації усіх форм власності», - сказав А.КЛЮЄВ.

А.КЛЮЄВ доручив Міністерству освіти і науки, молоді і спорту України і керівникам регіонів взяти під ретельний контроль хід вступної кампанії і доповісти Кабміну про її результати.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня керівник проекту “Правова підтримка забезпечення рівного доступу осіб до якісної вищої освіти в Україні” та викладач Національного університету «Києво-Могилянська академія» Інна СОВСУН відзначила, що система електронного вступу викликає серйозне занепокоєння, адже вона не була належним чином випробувана, що вже створює передумови для можливих ускладнень під час вступної кампанії. Попри широку мотиваційну кампанію з боку Міносвіти, ще тиждень тому до “Електронного вступу” підключились лише 10% вишів.

За словами І.СОВСУН, юридичний статус електронної заяви на сьогодні не є визначеним.

“Зважаючи на юридичну неграмотність постанови щодо електронного вступу, для захисту прав абітурієнтів та убезпечення порушення їхніх прав ми звернулись до суду з тим, щоб суд скасував постанову як таку, що порушує чинне законодавство у сфері освіти. Перше засідання призначено на 12 липня. Відкриття провадження у справі підтверджує, що підстави для скасування постанови дійсно є, саме тому ми наполегливо рекомендуємо абітурієнтам подавати документи особисто і не сподіватися на систему електронного вступу”, - сказала І.СОВСУН.

Голова правління Центру освітнього моніторингу Павло ПОЛЯНСЬКИЙ також не радить абітурієнтам користуватися електронним поданням документів до вищих навчальних закладів. Він пояснив це тим, що ще тиждень тому лише кожен 9-10 ВНЗ був готовий для прийому документів в електронному вигляді, не всі виші мають цей ресурс, і навряд чи ситуація кардинально змінилася протягом останніх днів.

Крім того, П.ПОЛЯНСЬКИЙ зазначив, що електронна подача документів до вишу не внормована законодавчо, про що, зокрема, свідчить відповідний судовий позов щодо її функціонування з боку громадських організацій.

Нагадаємо, за попередніми даними Міносвіти, цього року в Україні налічується близько 203 тис. абітурієнтів.