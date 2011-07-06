«Регіонал» захищатиме права українців на навчання російською

Народний депутат від фракції Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО розпочав реалізацію проекту «Правові аспекти організації навчання російською мовою в дитячих садках та школах України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КОЛЕСНІЧЕНКО повідомив сьогодні під час брифінгу.

За його словами, метою даного проекту є інформування громадян України про механізми реалізації права на отримання освіти російською та іншими мовами в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.

Він зауважив, що це планується здійснювати шляхом безкоштовного розповсюдження бібліотечного видання серед дитячих садків і шкіл України, а також надання безоплатної правової допомоги в захисті прав громадян України на навчання їх дітей російською мовою.

В.КОЛЕСНІЧЕНКО наголосив, що запровадження відповідного проекту викликане об’єктивними причинами та рекомендаціями Європейського Союзу, Ради Європи та ООН.

«Відповідний посібник був розроблений кваліфікованою юридичною групою Всеукраїнської громадської організації «Правозахисний громадський рух «Російськомовна Україна». Методичні рекомендації видані тиражем понад 50 тис. екземплярів і кожна українська школа та дитячий садок отримають вказане видання поштою», - сказав В.КОЛЕСНІЧЕНКО.