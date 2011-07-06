Збитки держбюджету від неявки на ЗНО - майже мільйон грн.

Збитки державного бюджету від неявки абітурієнтів на зовнішнє незалежне оцінювання становлять 865 тис. 960 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина ЗАЙЦЕВА повідомила сьогодні на прес-конференції у Києві.

За її інформацією, цього року дійсно досить багато молодих людей, які зареєструвались на ЗНО, не з’явились на тестування.

«По країні загалом ця цифра складає близько 18%. Це дуже багато», - сказала І.ЗАЙЦЕВА.

Разом із тим вона спростувала інформацію Громадянської мережі “Опора” про те, що збитки держбюджету від неявки становлять близько 10 млн. грн.

«Дійсно, є якісь витрати з бюджету від того, що не з’явились учасники тестування. Але вони не такі великі, не та цифра, яка з’явилася у ЗМІ. Я бачила цю цифру – близько 10 млн. Це не так, бо нашими співробітниками підраховано втрати від неявки осіб на ЗНО, і в цьому році вони становлять 865 тис. 960 грн. Це 106 тис. 105 чоловік, які не з’явилися», - повідомила керівник Центру.

При цьому вона зазначила, що насправді кількість абітурієнтів, які не з’явилися на тестування, менша, оскільки 106 тис. 105 осіб – це кількість випадків неявки молодих людей на конкретне тестування, і слід врахувати, що якась одна людина не з’явилась відразу на кілька тестувань.

І.ЗАЙЦЕВА висловила думку, що слід вжити заходів для уникнення у майбутньому збитків бюджету через неявку абітурієнтів.

Керівник УЦОЯО підкреслила, що цього року діти мали можливість складати тести з п’яти дисциплін, але багато вищих навчальних закладів вимагають результатів ЗНО з трьох предметів. «Може, це є одним з виходів», - припустила І.ЗАЙЦЕВА.

За попередніми даними, цього року за результатами ЗНО в Україні виявилося близько 500 осіб, які набрали на ЗНО 200 балів, тобто ці діти склали всі тести на максимальну кількість балів. Зокрема, 230 осіб набрали 200 балів на ЗНО з математики, 138 - з української мови та літератури і 85 - з історії України. За даними керівника Центру, найбільше «двохсотбальників» у Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.

І.ЗАЙЦЕВА повідомила, що на сьогодні триває розгляд апеляційних заяв за результатами складених тестів. Станом на вчора надійшло 2259 заяв. Відбулося вже чотири засідання апеляційної комісії. На цей час розглянуто 640 апеляційних заяв, з яких у 564 випадках результати залишені без змін, у 62 випадках – підвищено результат, бо були виявлені «технічні помилки», і в 13 випадках знижено результати тестів.