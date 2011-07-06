Випускникам обіцяють дворівневе тестування на ЗНО

Пілотний проект із впровадження дворівневого тестування на зовнішньому незалежному оцінюванні може бути реалізований у 2013 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина ЗАЙЦЕВА повідомила сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Ми плануємо все ж таки підійти до пілотного проекту з утілення цього тесту протягом двох років. Наступний рік дуже напружений, бо змінюються терміни ЗНО у зв’язку з проведенням Євро-2012, і також ми очікуємо дуже велику кількість абітурієнтів – вдвічі більшу, ніж у цьому році. На 2012 рік ми не плануємо вводити дворівневі тести, навіть в якості пілотного проекту», - сказала І.ЗАЙЦЕВА.

Водночас, за її словами, підготовка до такого тестування проводитиметься протягом цих двох років.

Як повідомлялося, раніше міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК заявляв, що вже наступного року в Україні відбудеться експериментальне дворівневе тестування в рамках ЗНО. Тобто, будуть звичайні тести для випускників, які планують вступати до вишів, так і додаткові питання для абітурієнтів, які хочуть показати особливий рівень знань. Другий рівень тестів буде необов`язковим, а додатковим.