У ПР вважають, що дискотеки перетворюються на нещасні випадки

13:41, 06 липня 2011
Освіта
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Нардепи хочуть заборонити дітям відвідувати розважальні заклади

6 липня 2011 року у Верховній Раді Україні було зареєстровано законопроект, яким пропонується обмежити час перебування дітей до 16 років у розважальних закладах. Про це повідомили УНІАН у Всеукраїнській молодіжній громадській організації «Молоді регіони».

«Індустрія розваг розвивається стрімкими темпами. Конкуренція нічних клубів породжує такі ідеї, які шокують та у той же час приваблюють молодь. Якщо доросла людина в праві самостійно вирішувати, то для підлітків такі розваги створюють справжню загрозу. Звичайні дискотеки перетворюються на нещасні випадки під впливом алкоголю, наркотиків тощо», - пояснює народний депутат України, Голова всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молоді регіони» Андрій Пінчук.

Законопроект направлений на реалізацію положень Конвенції ООН про права дитини.

«Відпочинок дітей у барах, пабах, нічних клубах не просто шкодить здоров’ю. Чимало дітей повертаються з таких закладів без власних мобільних телефонів та інших цінних речей. Нерідко дітям пропонують спробувати сумнівні хімічні та наркотичні речовини. Нічна культура – це не середовище для розвитку дитини», - підкреслює А. Пінчук.

У документі передбачено, що власники та керівники розважальних закладів мають нести адміністративну відповідальність у разі порушення заборони щодо самостійного перебування дитини у даному закладі після 22:00. У той же час законопроект не розповсюджує дію даної заборони на заклади культури: театри, кінотеатри, філармонії, будинки культури.

 Законопроект був внесений на розгляд Верховної Ради України співголовами міжфракційного депутатського обєднання «Молодіжний вибір» народними депутатами України Андрієм Пінчуком (ПР), Євгенієм Царьковим (КПУ) та Андрієм Давиденко (НУНС).

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