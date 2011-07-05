У Табачника заперечують урізання кількості годин української мови

Кількість годин на вивчення української мови у школах з вивченням російської чи іншої мови національної меншини збільшено на одну годину у 1-му і 2-му класах та на дві години у 3-му і 4-му класах. Про це йдеться у заяві прес-служби МОНмолодьспорту.

У повідомленні зазначається, що зміни затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10.06.2011 N 572 «Про Типові навчальні плани початкової школи», які набирають чинності, починаючи з 2012/2013 навчального року. А затвердження нових планів передбачено у контексті реалізації нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти.

“Сьогодні, 5 липня, у мережі Інтернет поширилися відверто «притягнуті за вуха» висновки «експертів» від освіти, у яких Міністерство звинувачують у скороченні кількості годин, відведених на вивчення державної мови в молодших класах, – йдеться у заяві прес-служби. – Хочеться звернути увагу, що сьогоднішні «експерти», які вчора самі складали діючі навчальні плани, мабуть, раніше не вважали українську мову «потужним інструментом розвитку особистості», оскільки штучно зменшили години на її вивчення в школах, які додатково вивчають російську чи іншу мову національних меншин, на цілих шість годин. У нових навчальних планах Міністерство відновило норму – 28, а не 22 години”.

У Міносвіти зауважують, що загальна кількість годин на освітню галузь «Мови і літератури» не змінилася – 35 годин. Навчальні години у Типових навчальних планах були розподілені між предметами: на українську мову відведено в школах з навчанням українською мовою (де вивчення мови відбувається фактично на всіх предметах) – 28 годин, на іноземну мову – 7 годин.

Разом з тим при складанні робочого навчального плану навчальні заклади мають змогу використовувати додаткові години на посилення інваріантної (обов’язкової) складової, в тому числі й на вивчення української мови.

У заяві також зазначено, що формат освітньої галузі «Людина і світ» змінено за рахунок введення нових освітніх галузей «Природознавство» і “Суспільствознавство”.

“Причиною таких змін стали результати участі українських школярів у міжнародному порівняльному дослідженні природничо-математичної освіти «TIMMS-2007», які виявились досить низькими в частині саме природничої освіти учнів 4 класів (26 місце)”, – йдеться у листі.