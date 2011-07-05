Американські школярі і студенти масово покидають Facebook

Американські школярі і студенти масово покидають соціальну мережу Facebook, яку все більш міцно окупує в США користувацька аудиторія перед-і пенсійного віку, повідомляють РИА-Новости з посиланням на Forbes.

Травень був другим підряд місяцем скорочення користувача аудиторії Facebook в США, Канаді та Великобританії.

"Діти не хочуть" френдів "з батьками", - пояснює Forbes втечу молодіжної аудиторії, яка не хоче зайвого батьківського контролю за своїми соціальними контактами, фотографіями та повідомленнями, призначеними для ровесників.

За даними орієнтованого на молодь американського ресурсу Roiworld, кожен п`ятий підліток у проведеному опитуванні заявив, що останнім часом практично вже не спілкується зі своїми друзями через Facebook, хоча і має аккаунт.

Ресурс Macvideo зазначає, що в травні американська аудиторія Facebook скоротилася майже на 6 млн. користувачів, хоча його експерти вважають, що поки передчасно говорити про масові результати.

Facebook, спочатку задумана як ексклюзивна мережа спілкування між студентами Гарвардського університету, швидко розширилася, залучаючи до кола спілкування молодь і підлітків.

Проте в нинішньому році в США середній вік користувача цієї соціальної мережі наблизився до 40 років, а самими активно зростаючими віковими групами були категорії після 55 років і після 65 років - половина населення Сполучених Штатів має свій аккаунт на Facebook.

Незважаючи на зниження активності в США, соціальна мережа Facebook продовжує підкорювати світ, демонструючи феноменальні темпи популярності в країнах з економіками, що розвиваються.

Найбільш вражаючими масштабами приростала користувацька аудиторія Facebook за останні 12 місяців в Бразилії, збільшившись на 300,3%, в Індії - на 152%, Таїланді - на 132,9%, Перу - на 131,5% та Пакистані - на 129,4 %, свідчать останні дані, оприлюднені Facebook.

Загальне число користувачів глобальної мережі досягла 687,1 млн. чоловік і більше половини з них заходять на свою сторінку майже кожен день, стверджує компанія, заснована Марком ЦУКЕРБЕРГОМ.