Чеських юристів позбавили українських дипломів

Чеський суд визнав нечинними понад два десятки юридичних дипломів, виданих празькою філією Закарпатського університету, пише Німецька хвиля.

25 дипломів юристів були завірені Пльзенским університетом, який уже неодноразово опинявся у центрі скандалів довкола сфальшованих документів про освіту, науковий ступенів тощо. Крайовий суд міста Пльзень розглядав справу новоспечених чеських юристів з «українськими дипломами» на подання генерального прокурора Чехії Павла Земана. За повідомленнями чеських ЗМІ, студенти празької філії Закарпатського університету «вивчали» відмінне від чеського українське право і одержували дипломи, написані не латинкою, а кирилицею.

Чинність дипломів як документів суто чеських підтверджував правничий факультет Пльзенського університету. На думку Павла Земана, підтвердження виглядало як чисто формальний акт, оскільки ніхто з пльзенських викладачів не перевіряв, чи відповідають вимоги Закарпатського університету вимогам чеських правничих факультетів. На підставі цього генеральний прокурор і зажадав перевірити законність отримання вищої освіти випускниками українського навчального закладу.

Суд визнав, що отримано її незаконно, і позбавив дипломів 25 юристів. Кількома місяцями раніше на підозрілу закарпатсько-пльзенську співпрацю звернула увагу чеська Палата адвокатів, яка відмовилася приймати до своїх лав власників «українських дипломів». Чеська пресса, коментуючи незаконні дії «слуг закону», наголошує, що співпраця двох вищих навчальних закладів не могла бути випадковою: Пльзенський університет прославився своїми «липовими» дипломами і дисертаціями.