Столичне ГУ освіти оприлюднило "пам'ятку" абітурієнту-2011

На офіційному саті Головного управління освіти і науки КМДА розміщено відповіді на запитання, що найчастіше задають абітурєнти.

Зокрема, там можна отримати інформацію про те, чи можуть вступати до вищого навчального закладу вступники, якщо з конкурсних предметів мають у сертифікаті менше, ніж номінальні 124 бали; яким чином абітурієнт може брати участь у конкурсі, якщо він здобув повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше; чи може ВНЗ встановити вищу кількість балів сертифіката з профільних предметів; чи може вступник у ситуації, коли він вже подав документи для участі у конкурсі до п`яти вищих навчальних закладів та у кожному з них на три напрями підготовки, а потім передумав, забрати документи та подати їх до ще одного ВНЗ на інший напрям підготовки тощо.

У роз`ясненні також нагадуються основні терміни прийому документів приймальними комісіями вищих навчальних закладів для різних категорій абітурієнтів.