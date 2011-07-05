Близнюк письмових попереджень від Табачника не отримував

Голова Донецької обласної держадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК заявляє, що не отримував з Міністерства освіти й науки, молоді і спорту України жодних письмових попереджень з приводу закриття шкіл.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

Журналісти нагадали голові ОДА, що на офіційному сайті МОН було зазначено, що, «враховуючи важливість даного питання (стосовно закриття шкіл) і його соціальну значимість, Міністерство неодноразово направляло голові Донецької облдержадміністрації листи, в яких підкреслювало, що при ухваленні рішень щодо ліквідації та реорганізації навчальних закладів необхідно попередньо провести роботу із забезпечення належних умов навчання і виховання учнів, досягти згоди всіх».

У відповідь А.БЛИЗНЮК сказав: «Я готовий вам офіційно заявити, що ми – у постійному контакті, і ніяких письмових варіантів ні я, ні вони мені, я не бачив».

При цьому голова ОДА ще раз підкреслив, що усі питання щодо ліквідації навчальних закладів вирішувалися у містах регіону на рівні органів місцевої влади, а він лише контролював їх законність.

«Є закон. За законом, як кажуть, це – єпархія органів місцевого самоврядування, і вони, і тільки вони, провівши відповідну роботу з громадами, мають право на сесіях відповідних рад приймати рішення. Моє завдання - стежити за дотриманням закону », - заявив А.БЛИЗНЮК.

При цьому він зазначив, що суди не скасували жодного рішення міських рад про закриття шкіл, а ті питання, що виникають у батьків учнів шкіл, що закриваються, носять приватний характер.

«На сьогодні жодного рішення суду з цього приводу немає. Питання є у багатьох батьків, які ведуть приблизну позицію: «мені не потрібні знання моїх дітей, мені треба, щоб я його з вікна бачила». Це теж приймається - не питання. Тому органи місцевого самоврядування зобов`язані проводити відповідну роботу», - сказав А.БЛИЗНЮК.

При цьому він заявив, що усі дані питання щодо ліквідації шкіл були узгоджені з працівниками навчальних закладів і з громадськістю.

Як повідомляв УНІАН, на даний час у Макіївці і Донецьку розпочато судові розгляди за позовами батьків учнів декількох шкіл, що закриваються. У місті Торезі батьками підготовлений аналогічний позов, але його повернули на доопрацювання.

У своїх позовах до суду батьки звинувачують міські ради в тому, що ті «не винесли проекти рішень про закриття загальноосвітніх шкіл на обговорення населення, не провели обговорення проектів рішень із важливих питань місцевого значення, порушивши тим самим права дітей, батьків і вчителів». З будівель шкіл, що ліквідовуються, незаконно вивозяться меблі, шкільне обладнання й устаткування, хоча ці школи офіційно повинні функціонувати до 31 серпня 2011 року.

Довідка УНІАН. У Донецькій області у 2011 році планується закрити 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою щодо оптимізації мережі бюджетних установ і видатків місцевих бюджетів на їх утримання».