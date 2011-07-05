Кириленко: київські школи будуть масово русифікуватися

З наступного навчального року київські школи будуть масово русифікуватися. Про це заявив лідер партії «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Він зазначив, що у відповіді на депутатський запит щодо русифікації київських шкіл, заступник голови Київської міської державної адміністрації Леонід НОВОХАТЬКО офіційно підтвердив, що з нового навчального року планується «формування класів та груп з російською мовою навчання залежно від потреб мешканців столиці».

Політик переконаний, що «це означає масову русифікацію середньої освіти у столиці». «Правдами і неправдами за дорученням із гори київські школи будуть зобов’язанні виконати так званий «план» зі створення російськомовних класів. Все це може супроводжуватися тиском на батьків та вчителів», - вважає народний депутат.

За словами В.КИРИЛЕНКА, модератором цього процесу виступає «міністр-українофоб» Дмитро ТАБАЧНИК, який неодноразово заявляв, що кількість російськомовних шкіл у Києві потрібно збільшувати.