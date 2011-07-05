У Києві пройдуть дитячі міжнародні спортивні ігри

5-10 липня у Києві проводитимуться міжнародні спортивні ігри серед дітей міст-героїв України Білорусі та Росії, присвячені 70-й річниці оборони Києва від фашистських загарбників у Великій Вітчизняній війні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, змагання організовані за підтримки голови Київської міськдержадміністрації Олександра ПОПОВА, Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту КМДА та Ради ветеранів Великої Вітчизняної війни міста-героя Києва.

Урочиста церемонія відкриття ігор відбудеться 6 липня на території Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» о 17.00. Проте перша гра запланована вже сьогодні, у день приїзду дитячих команд.

Змагання з легкої атлетики, спортивної гімнастики та футболу будуть проводитись на базі Республіканського вищого училища фізичної культури (вул. Матеюка, 4).