Розпочато відбір кандидатів у київські волонтери Євро-2012

У Києві з 1 липня 2011 року розпочався відбір кандидатів у волонтери на Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, співбесіди з кандидатами відбуваються у створених опорних центрах, які в майбутньому слугуватимуть для забезпечення та підтримки волонтерів під час обслуговування фінальної частини чемпіонату Європи у 2012 році а саме: на базі спеціалізованих шкіл № 43, 53, 207, 214 та середньої загальноосвітньої школи № 78.

Як повідомляють у Головному управлінні з питань підготовки та проведення Євро-2012, відбиратимуть волонтерів фахівці науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Академії педагогічних наук при Міністерстві освіти і науки України, який став переможцем відкритих конкурсних торгів. Зазначений центр має значний досвід в організації українських та міжнародних волонтерських проектів. Відбір волонтерів здійснюють виключно фахівці з психології, педагогічні працівники та викладачі з мовної підготовки, які мають відповідні вчені звання, наукові ступені та сертифікати. Прийматимуть волонтерів на роботу за результатами співбесіди іноземною мовою.

Нагадаємо, станом на початок липня 2011 року на веб-сайті Приймаючого міста Києва зареєструвалось понад 6 тисяч кандидатів у волонтери. Програма підготовки «Київський волонтер» набирає все більшої популярності не тільки в Україні. Стати київським волонтером вже виявили бажання громадяни з Німеччини, Польщі, Азербайджану, Норвегії, Канади, Грузії, США та навіть з Індії. Долучитись до футбольного свята в столиці найбільше прагнуть дівчата та жінки – 71%. 16% з усіх зареєстрованих вже мали попередній досвід роботи у волонтерських проектах, 83% – є студентами, а 94% мають бажання пройти безплатний курс практично-мовної підготовки.

Щодо напрямків роботи, то найбільше кандидати у волонтери хотіли б надавати інформаційну підтримку вболівальникам – 47%, працювати у медіа центрі Приймаючого міста виявили бажання 45%, допомагати в офіційній фан-зоні – 35%. Найменшу цікавість викликає у молодих людей мовна допомога службам безпеки міста – лише 7% бажаючих.