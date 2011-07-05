У Міносвіти надрукували підручники з української мови

Підручники з української мови та світової літератури для 11-класників вже видрукувані у повному обсязі

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки, молоді і спорту.

За інформацією міністерства, Державним бюджетом на 2011 рік за відповідною бюджетною програмою на видання підручників передбачено 120 млн. грн.

Як повідомлялось раніше, у цьому році фінансування і видання підручників розпочато на 3 місяці раніше, аніж у минулому. Відповідно, вже 9 червня 2011 року всі області отримали плани завозу підручників.

За даними видавництв, станом на 1 липня 2011 року видрукувано 5 назв підручників загальним накладом 322 тис. 469 примірників; друкується 14 назв підручників загальним накладом 1 млн. 190 тис. 218 примірників.

“Відповідно, підручники з української мови та світової літератури для 11-класників вже видрукувані у повному обсязі”, - зазначається в повідомленні.