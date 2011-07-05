Табачник скоротив кількість годин української мови в початковій школі

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України затвердило Типові навчальні плани для початкової школи, в яких зменшило кількість годин для вивчення державної мови.

Про це повідомляє «Український тиждень» з посиланням на Центр освітнього моніторингу.

За інформацією центру, у нових типових планах збільшено кількість предметів за рахунок нових, таких як «Природознавство», «Я у світі» замість «Я і Україна», «Сходинки до інформатики».

Крім того, у навчальних планах змінено тривалість вивчення окремих предметів. Так, збільшено кількість годин на вивчення природознавчої складової, на вивчення іноземних мов, яка відтепер, як і в спеціалізованих школах, вивчатиметься з 1-го класу.

«Проблему ресурсу навчальних годин Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України у всіх запропонованих ним варіантах навчальних планів вирішило у спосіб, який, починаючи з березня 2010 р., став звичним для його політики – за рахунок зменшення кількості годин на вивчення державної мови, яка особливо у початковій школі є потужним інструментом розвитку особистості», – зазначає Центр освітнього моніторингу.

Зокрема, згідно з таблицею, яку подає центр, наступного навчального року учні початкової школи вчитимуть державну мову на годину менше - 28, а не 29 годин в тиждень, як було до нового наказу МОН.

Також суттєвим недоліком нових навчальних планів є те, що в них збережено тенденцію до збільшення кількості 1-годинних предметів.

«Так, у Типових навчальних планах для початкових шкіл з навчанням українською мовою у 1-му класі відведено по 1 год. на тиждень для 55,5% предметів (для 5 з 9); у 3-му класі – для 54,5% (6 з 11 1-годинних предметів)», – повідомляє центр.

Нові Типові навчальні плани початкової школи затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10 червня 2011р. № 572.