В УЦОЯО підрахували кількість цьогорічних абітурієнтів

За попередніми даними Українського центру оцінювання якості освіти, в цьому році в Україні нараховується близько 203 тис. абітурієнтів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

За її інформацією, 4 липня 2011 року результати зовнішнього незалежного оцінювання з географії та хімії з’явились на персональних сторінках учасників ЗНО. Відтепер потенційні абітурієнти мають усі необхідні документи, аби взяти участь у конкурсних відборах вищих навчальних закладів.

Як повідомлялось раніше, з 250,7 тисяч осіб, які були зареєстровані на проходження цьогорічного тестування, 11 % - не з’явились, а близько 9 % - не набрали 124 бали.

При цьому в Міносвіти спростували повідомлення «ОПОРИ» про те, що через 11% «прогульників», що не з’явились до пунктів тестування у день складання ЗНО, держбюджет втратив 10 мільйонів 296 тисяч гривень. За даними центру оцінювання, витрати на тих, хто не прийшов на ЗНО, становлять 866 тис. грн.

Нагадаємо, УЦОЯО почав обнародування офіційних результатів зовнішнього незалежного оцінювання 20 червня. Абітурієнтам вже повідомили результати ЗНО з української мови та літератури, російської та іноземних мов, а також з математики. Із 30 червня на персональних сторінках абітурієнтів були розміщені результати ЗНО з історії України, біології та фізики. 3 липня сталі відомі офіційні результати з географії та хімії. Кожен учасник тестування може самостійно завантажити інформаційну картку до сертифікатів ЗНО з персональної сторінки, розміщеної на сайті УЦОЯО.