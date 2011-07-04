На Сумщині відкрили банк обдарованих дітей

На Сумщині з метою пошуку та підтримки обдарованих дітей відкрито обласний банк «Обдарованість». Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації.

За словами директора Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю Лариси ТИХЕНКО, банк містить інформацію майже про 3,5 тисячі дітей: слухачів Малої академії наук, переможців предметних олімпіад, призерів обласних масових заходів.

«Кожна дитина від народження талановита. Наше покликання розпізнати і розвинути її природний дар. Тож реформи в освітніх процесах, які нині відбуваються в державі, зумовлюють докорінні зміни у позашкільній освіті, спрямовані на виховання та розвиток громадян нової генерації, здатних до інноваційного типу життя, адаптації в суспільстві та ефективного застосування свого потенціалу», – зазначила Л. ТИХЕНКО.

Вона переконана, що невід`ємною складовою комплексного виховання дітей є система інтелектуального та духовного розвитку учнівської молоді, що передбачає функціонування гуртків пошуково-дослідницького спрямування, наукових товариств учнів та наукових відділень Сумського територіального відділення МАН.

Л. ТИХЕНКО підкреслила, що сьогодні значна увага приділяється залученню батьків до освітнього процесу, в ході якого відбувається тісне спілкування родини, що є запорукою взаєморозуміння з дітьми.

«Останнім часом особливої актуальності набув науково-освітній проект Національного позашкільного закладу Мала академія наук України «Всеукраїнські літні профільні школи МАН», де школярі з різних регіонів України мають змогу взяти участь в освітніх програмах, отримати нові знання та поспілкуватися з ровесниками. Зараз на теренах області працює дві всеукраїнські експедиції: пошукова історико-краєзнавча та фольклорно-етнографічна, у яких беруть участь 100 учнів - слухачів МАН з різних областей України. Восени Сумщина буде приймати учнів Всеукраїнської хіміко-біологічної школи», - резюмувала керівник центру.