На Хмельниччині модернізують ПТУ

На Хмельниччині з обласного бюджету виділено 2 млн. грн на оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Хмельницької ОДА Василь ЯДУХА під час випуску студентів у Державному навчальному закладі Вище професійне училище №11.

Він вручив ВПУ №11 нове імпортне обладнання вартістю 240 тис. грн.

«Ми маємо дати дітям практичні навички, які вони застосовуватимуть на заводах та підприємствах. Саме тому, ми оновлюємо матеріально-технічну базу, адже життя на місці не стоїть, впроваджуються все нові технології. А ці верстати німецького виробництва дадуть можливість майбутнім спеціалістам закріпити отримані знання на практиці, і в перспективі працювати на розвиток Хмельниччини», – зазначив керманич області.

В. ЯДУХА наголосив, що без відродження виробництва, без кваліфікованих робітничих кадрів рухатися вперед неможливо.

За його словами, найбільшим попитом серед роботодавців на Хмельниччині користуються слюсарі, електрозварники, токарі тощо. Загалом, за підрахунками губернатора, понад 60% наявних вакансій на ринку праці області – для спеціалістів робітничих професій.