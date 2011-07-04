За успішну здачу іспитів декан вимагав 200 доларів

Співробітниками міліції за підозрою у хабарництві затримано декана одного з факультетів Південноукраїнського педагогічного університету.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у Відділі громадських зв`язків Управління МВС України в області.

Як уточнили в облуправлінні, при перевірці заяв про вимагання хабарів деканом за успішну здачу іспитів, поданих до міліції студенткою 3-го курсу і матір`ю студентки 1-го курсу, факт здирництва підтвердився. Зловмисник був затриманий оперативниками на робочому місці після отримання хабара.

Вилучено речові докази: 200 доларів, отримані від третьокурсниці, і 100 євро - від студентки 1-го курсу.

Прокуратурою Одеси вирішується питання про арешт декана факультету.