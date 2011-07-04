Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК заявляє, що не боїться критики на свою адресу і завдяки їй стає міцнішим.

Про це Д.ТАБАЧНИК сказав у п`ятницю в ефірі ток-шоу «Шустер-Live», коментуючи критичні зауваження, висловлені щодо його роботи Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і представниками опозиції.

"Але я вважаю, що чим більше критики, чим більше уваги начальства, опонентів, громадськості, тим більше шансів помітити помилки та їх виправити. Це абсолютно нормально", - сказав він.

За словами Д.ТАБАЧНИКА, будь-яка закрита система повинна побоюватися критики, будь-яка відкрита система - зміцнюється.

Т.ТАБАЧНИК також прокоментував ситуацію, що виникла на засіданні Громадської гуманітарної ради під головуванням Президента через порушення актрисою Ольгою СУМСЬКОЮ питання про закриття школи в Києві на розі вулиць Некрасова та Артема.

"106-та школа в місті Києві не закрита, її ніхто не збирався закривати. Школа рішенням міської держадміністрації була поставлена на капітальний ремонт", - сказав міністр.