ІІ Літня літературна школа відбудеться на Закарпатті

1-6 серпня поблизу легендарного озера Синевир відбудеться ІІ Літня літературна школа, яку другий рік поспіль організовує Літературний клуб «Маруся».

Про це повідомляє “Буквоїд”. У Літшколі візьмуть участь відомі письменники, культурні менеджери та видавці. Головна ідея проекту - навчити молодих митців основам успіху в літературі, надати знання і практичні навички з літературної майстерності й менеджменту, особливостей літпроцесу в Україні.

Участь у літшколі можуть взяти молоді особи віком 18-30 років з усіх регіонів України, які бачать своє майбутнє в літературі та вже мають певні успіхи у цій сфері.

Під час Літшколи відомі письменники, літературні менеджери і видавці проведуть тренінги, лекції, майстер-класи, дискусії. Також у програмі - поетичні вечори, кінопокази на мистецьку тематику та різноманітні рольові ігри.

Тренерами на Літшколі будуть майстри своєї справи, професіонали з багаторічним досвідом: письменник, журналіст Олександр ГАВРОШ, письменник, сценарист, публіцист Олександр ІРВАНЕЦЬ, поетеса, літературний критик Богдана МАТІЯШ, письменник, публіцист Антон САНЧЕНКО та ін.

Для того, щоб взяти участь у проекті, потрібно заповнити реєстраційну анкету. Реєстрація триває до 20 липня включно. Відбір буде на конкурсній основі. Всього Оргкомітет відбере 25 учасників.

Після закінчення Літшколи друком вийде «АЛЬМАНАХ Літньої літературної школи», до якого увійдуть кращі твори учасників проекту.