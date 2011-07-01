МОН “спрямувало стрілки” щодо закриття школи на місцеву владу

В Міністерстві освіти та науки, молоді і спорту звертають увагу, що неодноразово надсилало голові Донецької облдержадміністрації листи, в яких наголошувало, що під час прийняття рішень щодо ліквідації та реорганізації навчальних закладів необхідно попередньо провести роботу із забезпечення належних умов навчання та виховання учнів, досягти узгодження всіх питань з батьками та завчасно вирішити питання працевлаштування педагогічних та інших працівників.

Про це говориться в повідомленні МОНмолодьспорт у зв’язку з тим, що на деяких телевізійних каналах з’явився сюжет щодо закриття Макіївської школи N 3 Донецької області.

В міністерстві відзначають, що відповідно до статті 14 Закону України „Про освіту”, статті 11 Закону України „Про загальну середню освіту”, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” питання функціонування та розвитку мережі загальноосвітніх навчальних закладів належить до повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

За інформацією управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації, Макіївською міськрадою прийнято рішення про закриття загальноосвітньої школи N 3 з 1 вересня 2011 року.