В МОН запевняють, що система електронного вступу працює нормально

Система «Електронний вступ» працює у нормальному режимі, запевняють в Міністерстві освіти та науки, молоді і спорту.

«Зараз триває перевірка даних атестата про повну середню освіту та сертифікатів ЗНО. Після закінчення перевірки, вступник отримає лист-підтвердження. А вже після цього можна буде зайти до «Кабінету» і повноцінно використовувати «Електронний вступ» для подачі заявок», - зазначила головний редактор порталу "Єдине освітнє інформаційне вікно України" Леся КУРУЦ.

За інформацією МОНмолодьспорту, цікавість абітурієнтів до системи електронної подачі заяв на вступ до ВНЗ перевищила усі очікування.

Найбільш активні абітурієнти намагались зареєструватися у системі починаючи з 24.00 год. цього дня. Система запрацювала о 7 ранку, і вже за перші 2 години роботи «Електронного вступу» кількість зареєстрованих сягнула майже 4 тис. осіб.

Станом на 13.00 год. – 8 тис. бажаючих отримали повідомлення про активацію власного кабінету в системі «Електронного вступу».

За інформацією розробників системи, триває перевірка введених абітурієнтами даних. І уже найближчим часом на вказані електронні адреси надійдуть повідомлення про активацію.

«Хвилюватися через те, що Ви впродовж години не активували «Кабінет», немає потреби. На виконання цієї процедури передбачено 24 години», - зазначила О.КУРУЦ.

За оперативним даними міністерства, наразі до системи приєдналися 300 вищих навчальних закладів. До кінця дня очікується 100% їх підключення до системи «Електронного вступу».

Станом на 16.00 в МОН повідомили, що в системі «Електронний вступ» зареєструвалися майже 10 тис. вступників.

«Частина зареєстрованих користувачів уже отримали підтвердження на вказані електронні адреси. Робота у цьому напрямку триває», – прокоментувала Л.КУРУЦ.

Усі абітурієнти, які вступатимуть на денну форму навчання, можуть подавати заявки на участь у конкурсному відборі для вступу. Учасники міжнародних олімпіад, призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін, випускники середньої загальноосвітньої школи, які нагороджені золотою (срібною) медаллю також можуть користуватися «Електронним вступом 2011», відзначають в міністерстві.

Консультації можна отримати за телефоном: (044) 486 78 48.

Електронна консультація: ev@osvita.com (за цією адресою у режимі он-лайн абітурієнти можуть отримати відповіді на свої запитання стосовно роботи системи «Електронного вступу»).