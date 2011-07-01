На Тернопільщині провели табір для підлітків із особливих сімей

На Тернопільщині наприкінці червня пройшов табір «Чеснота тверезості – ознака святості» для підлітків із сімей, в яких зловживають алкоголем.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви, організувала табір підкомісія УГКЦ «За тверезість життя», проходив він у Марійському паломницькому центрі у Зарваниці.

Загалом участь у таборі взяли 32 підлітки із сімей, в яких є проблеми з алкоголем.

«Під час табору ми намагалися не лише подарувати підліткам веселі розваги, але й в переломний період їхнього життя допомогти сформувати чіткі моральні принципи щодо збереження власного здоров’я, зокрема з огляду на чесноту тверезості», – зазначив голова підкомісії «За тверезість життя» о. Андрій ЛОГІН.

Учасники табору, зокрема, переглядали короткометражні фільми на тему відповідального ставлення до дару здоров’я, також брали участь у дискусіях щодо різних небезпечних впливів на формування світогляду в сучасному світі та про ставлення християн до вживання алкоголю.

Як повідомляв УНІАН, з минулого року в парафіях УГКЦ на Тернопільщині почали запроваджувати книги тверезості. У цих книгах парафіяни, які мають проблеми з алкоголем, присягають не вживати спиртного на означений термін.

Книгу тверезості запроваджено в рамках діяльності УГКЦ, спрямованої на подолання алкогольної залежності в українському суспільстві.