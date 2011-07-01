ЦОМ не радить користуватися електронним поданням документів

Голова правління Центру освітнього моніторингу Павло ПОЛЯНСЬКИЙ не радить абітурієнтам користуватися електронним поданням документів до вищих навчальних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ПОЛЯНСЬКИЙ заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Зокрема, зазначивши, що сьогодні в Україні стартувала вступна кампанія, і що цього року запроваджено експеримент з електронної подачі документів для вступу, П.ПОЛЯНСЬКИЙ, натомість, зауважив, що не радив би вступникам покладатися на електронну систему. Він пояснив це тим, що ще тиждень тому лише кожен 9-10 ВНЗ був готовий для прийому документів в електронному вигляді, не всі виші мають цей ресурс, і навряд чи ситуація кардинально змінилася протягом останніх днів.

Крім того, П.ПОЛЯНСЬКИЙ зазначив, що електронна подача документів до вишу не внормована законодавчо, про що, зокрема, свідчить відповідний судовий позов щодо її функціонування з боку громадських організацій.

Також детально не визначені всі моменти, пов’язані із електронною подачею документів, наприклад, терміни, упродовж яких приймальні комісії повинні повідомляти вступнику про реєстрацію його електронної форми, що може мати для абітурієнта негативні наслідки тощо.

«Я б радив подавати документи на паперових носіях», - зазначив голова правління Центру освітнього моніторингу.

Крім того, П.ПОЛЯНСЬКИЙ порадив абітурієнтам «дуже пильнувати» за рейтинговими списками, які будуть вивішені вишами за результатами відбору, і навіть фіксувати їх на відео мобільного телефону, щоб не повторювалися випадки минулорічної вступної кампанії, коли людина з високим рейтингом «спізнювалася», тому що приймальна комісія додзвонювалася раніше до вступника, який мав рейтинг нижчий, і зараховувала його.

У проблемних ситуаціях П.ПОЛЯНСЬКИЙ порадив звертатися до голови приймальної комісії ВНЗ, на «гарячу лінію» Міністерства освіти та до громадських організацій, що проводять моніторинг вступної кампанії. Причому це стосується і випадків, якщо в приймальних комісіях будуть «агітувати» вступника відразу писати заяву на платну форму навчання, що не передбачено умовами прийому.

Як повідомляв УНІАН, вчора керівник проекту “Правова підтримка забезпечення рівного доступу осіб до якісної вищої освіти в Україні” та викладач Національного університету «Києво-Могилянська академія» Інна СОВСУН відзначила, що система електронного вступу викликає серйозне занепокоєння, адже вона не була належним чином випробувана, що вже створює передумови для можливих ускладнень під час вступної кампанії. Попри широку мотиваційну кампанію з боку Міносвіти, ще тиждень тому до “Електронного вступу” підключились лише 10% вишів.

За словами І.СОВСУН, юридичний статус електронної заяви на сьогодні не є визначеним.

“Зважаючи на юридичну неграмотність постанови щодо електронного вступу, для захисту прав абітурієнтів та убезпечення порушення їхніх прав ми звернулись до суду з тим, щоб суд скасував постанову як таку, що порушує чинне законодавство у сфері освіти. Перше засідання призначено на 12 липня. Відкриття провадження у справі підтверджує, що підстави для скасування постанови дійсно є, саме тому ми наполегливо рекомендуємо абітурієнтам подавати документи особисто і не сподіватися на систему електронного вступу”, - сказала І.СОВСУН.