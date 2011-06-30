Студенти останні кошти вирішили віддати на підтримку звірів

Зоопарк Києва отримав 2 тис. 450 грн. благодійної допомоги від студентів для покращення умов утримання звірів.

Як повідомляє прес-служба зоопарку, студенти Державного еколого-технологічного університету транспорту відвідали Київський зоопарк і під час прогулянки “далеко не все в зоопарку їм сподобалося”.

Студенти зібрали кошти і передали зоопарку. Акцію підтримав також ректор університету.

Голова ініціативної групи по збору коштів студентка Аліна СТУКАЛО та її однодумці планують поширити ідею допомоги Київському зоопарку серед студентів інших навчальних закладів. Пропонується організувати студентський рух “Допоможи зоопарку!”.

У зоопарку не повідомляють, на що конкретно будуть витрачені передані майже 2,5 тис. грн.